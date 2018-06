Onderwijsstudente Jolien (21) op stage naar Zuid-Afrika 06 juni 2018

02u30 0

De 21- jarige studente lager onderwijs Yolien Hoebeeck uit Erpe heeft er net een bijzondere stage opzitten. Samen met enkele medestudenten trok ze van 16 februari tot 16 mei naar Zuid-Afrika. Ze stond er voor de klas van de rijke Laerskool Hugo Rust in de stad Wellington en in de fel contrasterende Klapmuts Primary School in het dorp Klapmuts. Een confronterende, maar leerrijke ervaring. "Het was niet altijd even eenvoudig. Vooral omdat ik steeds van klas moest veranderen. Daardoor leerde ik wel snel om met verschillende klassen om te gaan", blikt Yolien terug na heel wat lessen wiskunde, sociale wetenschappen, Engels, natuurwetenschappen, kunst en Afrikaans.





(KMJ)