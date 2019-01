Ondernemende dames zorgen samen voor nog leukere feestjes KOEN MOREAU

10 januari 2019

17u30 0 Erpe-Mere De knutselworkshops van Ellen Elaut uit Erpe worden nog smakelijker dankzij een samenwerkingsverband met Karen Triest uit Lede. “De combinatie van Atelier*ee en Wood B Licious laat ons toe om een totaalpakket voor kinderfeestjes te bieden”, vertellen de ondernemende dames.

Ellen verzorgt sinds april vorig jaar kinderworkshops aan huis en dat bleek een schot in de roos. “In mijn omgeving hoorde ik steeds vaker dat mensen de kinderspeeltuinen zat waren en iets anders wilden”, vertelt ze. Gebruikmakend van de ‘slijm’-hype startte ze daarom met creatieve workshops. “Naast slijm, maken we ook cupcakes, pimpen we tassen, maken we pins en ook magneten”, vertelt ze.

Omdat bij feestjes ook mag gesmuld worden, vond Ellen met Karen Triest van Wood B Licious een ideale partner. “In onze foodtruck bak ik sinds kort samen met mijn man bubble- en lollywafels”, vult zij aan. Met een hele lading toppings en aangepaste drankjes is de truck dan ook een welkome gast op (kinder)feestjes. Beide concepten zijn samen en afzonderlijk te boeken voor feestjes aan huis. Meer info: www.woodblicious.be en www.atelieree.be.