Omstreden tractorsluis wordt weggehaald 02u45 0

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere gaat de omstreden tractorsluis aan het 'Hellegat' tussen Burst en Ressegem dicht gooien. Landbouwers klaagden dat de weg niet langer toegankelijk was voor hun voertuigen. Het gemeentebestuur geeft dat nu ook toe.





"De dienst Openbare Werken garandeerde dat de constructie landbouwvoertuigen 'proof' was, maar dat bleek helaas niet het geval", vertelt schepen van Landbouw Reinold De Vuyst (N-VA). De man is dan ook tevreden dat het college de foute beslissing terugdraait. "Helaas kost deze beslissing wel tussen de 10.000 en 15.000 euro", besluit de man. Indien de tractorsluis aan Visser in Mere - waar binnenkort een paaltje met een speciale sleutel komt - een goeie oplossing blijkt, zal dat systeem ook in de Veldstraat in Burst toegepast worden. (KMJ)