Oliespoor door industriezone 05 april 2018

02u48 0

De brandweer was woensdagochtend een hele poos in de weer met het opruimen van een oliespoor. Dat liep van in Ottergem door de Keerstraat en het industriepark verder over de Oudenaardsesteenweg. De olie werd opgeruimd met detergenten via het sproeisysteem van een tankwagen. Dat veroorzaakte beperkte hinder voor het verkeer. (KMJ)