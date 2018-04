Olielek 04 april 2018

Bij het leegmaken van een bedrijf in de Nijverheidsstraat in Mere werd dinsdagmiddag heel wat olie gemorst. Omdat die op straat liep en in de riolering dreigde te komen, werd brandweerpost Aalst opgeroepen om de olie op te ruimen. De verantwoordelijke mag zich aan een stevige rekening verwachten.





(KMJ)