Okra zet recreatieve fietsers in de bloemetjes KOEN MOREAU

10 november 2018

10u56 0 Erpe-Mere Heel wat leden van Okra Mere nemen deel aan de wekelijkse recreatieve donderdagnamiddagfietstocht van 30 à 35 kilometer doorheen de regio.

Om de winterstop in te luiden werden de fietsers nog een keertje verzameld voor een kampioenenviering. Daar bleek dat Marc De Saedeleer en Marie Louise D’Herde in de prijzen vielen. Sportschepen Antoine Slagmulder zorgde in naam van het gemeentebestuur voor een gepaste attentie. Meefietsen kan vanaf de tweede donderdag van maart. Start telkens om 14 uur aan de kerk van Mere. Terug om 17 uur.