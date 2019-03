Noodzakelijke lenteschoonmaak in natuurgebied Honegem: alle zwerfvuil moet weg! KOEN MOREAU

12 maart 2019

00u30 0 Erpe-Mere Natuurpunt houdt op zaterdag 16 maart een grote lenteschoonmaak in natuurgebied Honegem.

In dat natuurgebied op de grens van Aalst, Erpe en Lede is nogal wat zwerfvuil te vinden. Natuurpunt rekent dan ook op helpende handen om de achtergelaten troep op te ruimen. Dat gebeurt van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Startpunt is Hof Ter Vaerent, Honegemstraat 139 in Erpe.