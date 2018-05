Nieuwkomers bij N-VA 25 mei 2018

In tegenstelling tot coalitiepartner CD&V heeft N-VA Erpe-Mere nog geen volledige lijst. Wel werden de namen van nieuwkomers Jenny De Lat, Petra Minner, Kristel De Grave, Katleen Matthieu, Johan De Pelsmaeker , Jean Pierre Van Impe en Marc De Sutter al bekend gemaakt. "Andere namen houden we nog even geheim om later nog voor een verrassing te kunnen zorgen", aldus eerste schepen William De Windt. Zelf staat hij op de derde plaats achter schepen Reinold De Vuyst en Gerda Van Steenberge. (KMJ)