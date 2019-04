Nieuwe verwarmingsinstallatie sporthal Steenberg zuiniger en milieuvriendelijker KOEN MOREAU

07 april 2019

11u18 0 Erpe-Mere Technici van de firma Van Cauter uit Lede hebben de laatste hand gelegd aan de nieuwe verwarmingsinstallatie voor sporthal Steenberg in Erpe-Mere.

De oude installatie was 30 jaar oud en – ondanks enkele vernieuwingen in 2010 - aan vervanging toe. Dat is nu omwille van een onherstelbaar defect gebeurd waardoor de installatie veel zuiniger en milieuvriendelijker is. De douches worden voortaan afzonderlijk bevoorraad waardoor het comfort moet toenemen. De investering van 104.647 euro zorgt er in elk geval voor dat de jaarlijkse verwarmingskost naar schatting 5.500 euro lager zal uitkomen dan voorheen. De terugverdientijd is met andere woorden 20 jaar.