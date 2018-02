Nieuwe tractorsluizen zijn eenvoudige paaltjes 03 februari 2018

03u02 0 Erpe-Mere In de voor landbouwvoertuigen voorbehouden landelijkse straten Visser en Veldstraat in Erpe-Mere worden andere weggebruikers voortaan geweerd.

Zowel op de weg tussen Bambrugge en Mere als in het 'Hellegat' tussen Burst en Ressegem werd als alternatieve tractorsluis een inklapbaar paaltje geplaatst. Op de laatste plek vervangt dat paaltje bovendien een eerder minder geschikte en in de diepte uitgegraven constructie die intussen werd dichtgemaakt. Waarschuwingsborden aan het begin van de straten wijzen op de aanwezigheid van een 'tractorsluis', waardoor hardleerse automobilisten voortaan verplicht om moeten rijden.





Aangelanden ontvingen of ontvangen eerstdaags een speciale sleutel om het paaltje te kunnen neerklappen. (KMJ)