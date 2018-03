Nieuwe reglement voor foorkramers 03 maart 2018

De gemeente Erpe-Mere voert een nieuw reglement voor foorkramers in. "De meerjaarse overeenkomsten over de staanplaatsen lopen ten einde waardoor dit het ideaal moment is om meer verschillende kramen naar onze gemeente te halen", vertelt schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Bij het opstellen van nieuwe contracten wordt rekening gehouden met de veiligheid van de attractie en de omgeving. Oppositiepartij Open Vld vreest dat de wijzigingen te weinig zekerheid geven aan de foorkramers, waardoor die mogelijk voor andere gemeenten kiezen. "We vragen, zonder elektriciteit, slechts 0,35 euro per vierkante meter per dag. Spotgoedkoop, dus", zegt Van Vaerenbergh. (KMJ)