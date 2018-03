Nieuwe reeks Zomerconcerten met grote namen 02 maart 2018

03u13 0 Erpe-Mere De organisatoren van de Zomerconcerten konden ook voor hun tweede editie heel wat grote namen strikken. Zo passeren deze zomer Sandra Kim, Luc Steeno, Willy Sommers, de Ketnetband en Sam Gooris op het domein Steenberg.

Vorige zomer bewezen organisatoren Peter D'Herde en Stijn De Vidts een eerste keer dat men niet naar Aalst, Lede, Herzele of Ninove moet voor zomerse gezelligheid en muziek.





Op basis van het succes van vorig jaar organiseren ze samen met het gemeentebestuur, diverse sponsors en heel wat vrijwilligers een tweede reeks maandagse Zomerconcerten op het domein Steenberg. "Aan het concept zelf raken we niet. Indien de Rode Duivels tijdens onze eerste concertavond de 1/8ste finale spelen, vervroegen we de optredens en voorzien we een groot scherm om de match te volgend", geeft D'Herde alvast mee. Voor een kleine gemeente oogt de affiche alvast indrukwekkend. "We starten op maandag 2 juli met David Vandyck, Sandra Kim en The Voice deelnemer Dries uit Denderleeuw." Op maandag 16 juli volgen Gene Thomas, Willy Sommers en Full Coverage. "Kinderen en tieners krijgen op maandag 13 augustus een kids-editie met DJ Zina, The Voice deelneemster Sima uit Aspelaere en Thuisacteur/Steracteur-Sterartiest Michiel De Meyer."





De laatste editie op maandag 27 augustus wordt extra stevig met Sam Gooris, Luc Steeno en de Broken Bottle Big Band. "De toegang blijft gratis en de optredens starten, met uitzondering van de kids-editie, om 20 uur." Meer info: www.zomerconcerten.live. (KMJ)