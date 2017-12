Nieuwe Lidl op Gentsesteenweg opent op 17 januari 02u46 0 Foto Rutger Lievens De nieuwe Lidl aan de Gentsesteenweg.

De opening van de nieuwe Lidl op de Genstesteenweg op de grens van Aalst en Erpe is gepland voor 17 januari 2018. De gloednieuwe winkel heeft een verkoopsoppervlakte van 1280m². "De nieuwe winkel met een oppervlakte van 1280m² biedt een assortiment van een 1.500-tal producten waarvan 90% eigen merken zijn. Bovendien krijgt deze Lidl een uitgebreide bakkerij waar dagelijks meerdere keren gebakken wordt", zegt Julien Wathieu van Lidl. "In het totaal telt dit filiaal 102 parkeerplaasten. Bovendien kunnen klanten in dit filiaal gratis hun elektrische wagen of fiets laden tijdens het winkelen aan één van de twee laadpalen op de parking."





Lidl heeft ook een vergunningsaanvraag lopen voor een nieuw winkelfiliaal aan het Burgemeestersplein in Aalst. "Dat betreft een verbouwing van de bestaande Match-gebouwen waar we in maart 2018 van start mee willen gaan. We zouden de vergunningen binnenkort moeten ontvangen. De vergunde verkoopsoppervlakte bedraagt 1.416m² met 90 parkeerplaatsen", zegt Julien Wathieu. (RLA)