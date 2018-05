Nieuwe lichting start2runners halfweg 08 mei 2018

Lopen bij joggingclub Funrunners in Erpe-Mere is sportief, gezond, plezant en gezellig. De laatste start2run reeks, die op 19 februari startte, kende dan ook andermaal een mooie opkomst. Trainer Eddy Verstichel bracht de lopers halfweg de 15 weken durende training. Het doel om vijf kilometer te kunnen lopen is heel erg dichtbij. "Mits een rustige opbouw, goede opwarming en voldoende stretchoefeningen kan iedereen dit aan", vertelt hij. Heel wat leden die net als de starters op maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19.15 uur verzamelen aan de ingang van de bibliotheek aan sporthal Steenberg kunnen dat bevestigen. Het starten is dan ook moeilijker dan het lopen zelf.





(KMJ)