Nieuwe lesgeefster voor kunstatelier 19 januari 2018

Vier maanden na de start van het nieuwe schooljaar heeft het Erpe-Mere eindelijk een nieuwe begeleider gevonden voor de gemeentelijk kunstateliers Kladder en atelier EM. Deze bleven gesloten wegens het vertrek van de vorige jeugdconsulent die vervangen werd door iemand met minder kunst- en knutselvaardigheden. De zoektocht naar een waardige begeleider daarvoor is nu rond. Voortaan zal Melanie De Saeger (29) uit Geraardsbergen aanzetten tot creatief en artistiek bezig zijn. Kennis maken met Melanie en de kunstaliers is vrijblijvend mogelijk op woensdag 14 februari. Meer info bij de jeugddienst of via www.erpe-mere.be.





(KMJ)