Nieuwe legislatuur gestart met negen nieuwkomers in de gemeenteraad - Hedwig Redant versterkt meerderheid KOEN MOREAU

03 januari 2019

14u08 5 Erpe-Mere De gemeenteraad van Erpe-Mere ziet er sinds 2 januari flink wat jonger uit. Acht totale nieuwkomers vertegenwoordigen voortaan samen met schepen Gerda Van Steenberge (N-VA) - terug van weggeweest - de stem van de bevolking. Hedwig Redant (LEF) nestelde zich netjes tussen CD&V en N-VA en versterkt verrassend genoeg de meerderheid.

Nieuwkomers in de gemeenteraad van Erpe-Mere zijn van links naar rechts Marc Bosman (CD&V), Eline De Winter (N-VA), Kristel De Graeve (N-VA), Gerda Van Steenberghe (N-VA), Patrick De Swaef (Groen), Christel Tritsmans (Vlaams Belang), Alain Franck (Vlaams Belang), Reinout Janssens (STERK!) en Guy Van Londersele (Vlaams Belang).

Voor burgemeester Hugo De Waele (CD&V) werd het nog een emotioneel moment toen diens dochter Griet De Waele in zijn handen de eed aflegde als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Griet was nochtans verkozen als gemeenteraadslid, maar omdat vader en dochter niet samen mogen zetelen schoof ze door naar de opvolger van het OCMW. De leiding daarvan is in handen van schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Het BCSD van links naar rechts: Annelies Schoukens (STERK!), Peter Iliano (CD&V), Franky Van Den Eeckhout (Vlaams Belang), Johan Van Vaerenbergh (CD&V), Griet De Waele (CD&V), Tom De Windt (N-VA), Gina De Brouwer (N-VA), Emmy Janssens (CD&V) en gewezen OCMW-voorzitter Dirk De Rouck (CD&V).

Bij de verkiezing van de leden van de politieraad werd meteen duidelijk waarom Hedwig Redant (LEF) zijn karretje aan dat van meerderheidspartijen CD&V en N-VA hing. Redant hielp N-VA aan een extra zitje in het BCSD, maar het leverde Redant wel voldoende steun op - wellicht door CD&V - om een als eenmansfractie onbereikbaar zitje in de politieraad te bemachtigen. De politieraadsleden voor Erpe-Mere worden Greet Danckaert (CD&V), Patrick De Swaef (Groen), William De Windt (N-VA), Eline De Winter (N-VA), Alain Franck (Vlaams Belang), Wim Lammens (CD&V), Hedwig Redant (LEF), Gaston Van De Keer (CD&V) en Tom Van Impe (CD&V).