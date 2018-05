Nieuwe koffieochtenden werken blinde vlek weg 22 mei 2018

Mensen met kanker en/of hun familieleden kunnen voortaan ook in het Aalsterse samenkomen tijdens koffieochtenden. Onlangs werd de aftrap gegeven boven de bibliotheek op het domein Steenberg in Erpe-Mere. "Tot nu toe moest men naar Dendermonde, Gentbrugge of Zottegem", vertellen zorgvrijwilligers Brigitte Van Steenberghe, Sabrina Van Den Steen en Lieve De Bruyne, die alle drie al heel wat jaren hun steentje bijdragen in de Aalsterse ziekenhuizen. "Maar omdat mensen na de intensieve begeleiding in het ziekenhuis thuis vaak in een zwart gat vallen, helpen wij graag om lotgenoten ook nadien samen te brengen."





Bijeenkomsten vinden telkens plaats op de derde donderdag van de maand, van 10 tot 12 uur. (KMJ)