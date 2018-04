Nieuwe gemeenteschool pas klaar in 2019 26 april 2018

02u45 0

Leerlingen en leerkrachten van gemeenteschool De Schatkist uit Erondegem zullen minstens tot eind dit jaar in de tijdelijke containerschool van Burst moeten blijven.





De geplande verhuis tegen 1 september wordt niet gehaald. "Het brandweerverslag liet vier weken op zich wachten, door de vorst deze winter liepen we extra verlet op en door probleempjes met onderaannemers verliepen de werken minder vlot", vertelt onderwijsschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V).





De regeling met opvang in Erondegem en gratis busdienst naar Burst blijft langer behouden. "De kosten daarvoor zal de aannemer op zich nemen."





(KMJ)