Nieuwe eigenaar wil café Dievenput behouden: heropening in 2020 KOEN MOREAU

11 april 2019

07u23 0 Erpe-Mere De wissel van het bordje ‘te koop’ naar ‘verkocht’ op de gevel van café Dievenput in Ottergem is geen slecht nieuws. Nieuwe eigenaar Koen Van der Vurst wil het gebouw als café behouden. “Er komt wel een grondige renovatie.”

In november vorig jaar kondigde uitbater Geert Baeyens aan dat hij na zeventien jaar café houden, waarvan veertien jaar in Ottergem, uitkeek om het wat rustiger aan te doen. Al snel verscheen het gebouw dat al meer dan 40 jaar een vaste waarde - en intussen ook het laatste café van Ottergem – was op immosites. De kans dat een promotor er een huis of flats wou neerpoten leek reëel, maar zover komt het voorlopig niet. Sanitair ondernemer Koen Van der Vurst kocht het café om het een nieuw leven te geven. “Mijn tante Chantal D’Haese heeft hier jaren café gehouden. Zelf heb ik hier heel wat uren gesleten en zoveel mooie herinneringen dat ik het niet over mijn hart kon krijgen”, aldus de man. Zelf achter de toog staan zit er niet in. “Ik zoek nog uitbaters.” Die hebben nog even tijd. “Na het bouwverlof volgt een grondige renovatie zodat het café net voor of in 2020 kan heropenen.” Motortoeristenclub The Sun-Riders, wielertoeristenclub Ottergem en het Algemeen Boerensyndicaat kunnen hun uitvalsbasis en clublokaal behouden, maar huidig uitbater Geert telt wel af. Hij zal eind juni zijn laatste pinten tappen en in stijl afscheid nemen van zijn klanten.