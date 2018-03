Nieuwe clubuitrusting voor WTC S.O.N.A. 13 maart 2018

Wielertoeristenclub Sport en Ontspanning Na Arbeid (S.O.N.A.) uit Erpe is met 20 sportieve leden het seizoen in het nieuw gestart. "Dankzij onze sponsors steken we volledig in het nieuw en daar zijn we ook dankbaar voor", vertelt voorzitter Bart Verbestel. De club telt intussen 30 leden. "Iedereen is welkom om ons te vergezellen." Dit seizoen plant de club nog een Lange Rit richting Westerschelde, een 2-daagse naar Brugge en een 'mosselrit' richting Philippine in Nederland. Meer info via wtcsona@telenet.be, 0475/51.81.06 of de Facebookpagina Wielertoeristenclub SONA vzw.





(KMJ)