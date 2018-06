Nieuwe B&B lokt vooral zakenmensen en sporters 16 juni 2018

Lieve Van Sande en Dries De Waele zijn in de Ratmolenstraat in Aaigem een bed & breakfast gestart. "De oude stal naast ons huis was zo slecht dat we voor een nieuwbouw met vijf kamers kozen", vertellen ze. Met een afzonderlijk toilet en badkamer zijn de voorzieningen goed. Grootste drukte is tijdens de week. "We ontvangen vooral zakenmensen en sporters." Voor Lieve, tot voor kort aan de slag bij de sportdienst van de gemeente, is het puur genieten. "Het is zwaar, maar gasten verwennen met een extraatje is gewoon leuk." Omwille van de ligging heet de B&B 'Dotter 17'. Ook streekgenoten zijn welkom. "Op zaterdag- en zondagochtend kan je hier uitgebreid ontbijten." Meer info: www.dotter17.be. (KMJ)