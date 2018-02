Nieuwe Aldi is overzichtelijker en klantvriendelijker 15 februari 2018

02u46 0 Erpe-Mere Zes maanden nadat de oude winkel van Aldi op de hoek van de Oudenaardsesteenweg en het industriepark in Erpe-Mere werd gesloopt, opende gisteren een gloednieuwe winkel. Die oogt opmerkelijk groter, luxueuzer en frisser.

De nieuw gebouwde winkel in Erpe-Mere bewijst dat Aldi het geweer van schouder verandert en voortaan ook inzet op een betere beleving voor de klant. Kleine karretjes voor kinderen, winkelmanden voor wie niet zo veel koopt, een broodafdeling met vers brood en koffiekoeken, een hoek met dagverse groenten en fruit alsook een logische en een buitengewoon frisse inrichting, maken het verschil met andere warenhuizen quasi onbestaand. "Met deze aanpak willen we vlakbij onze hoofdzetel een nieuw winkelconcept uittesten en eventueel bijsturen, maar aan onze gunstige prijzen wordt niet geraakt", vertelt Dieter Snoeck van Aldi.





Dankzij een uitgebreide reclamecampagne was het gisteren op de koppen lopen in de winkel.





Ook Deborah Van Eesbeek uit Herzele kwam met haar dochtertjes Hanne (8) en Yuna (3) poolshoogte nemen. "Meestal gaan we in Herzele, maar deze winkel is veel groter, aangenamer en natuurlijk ook nieuwer", lacht ze. Toch was het voor veel klanten even zoeken. "Het is serieus wennen, maar alles is veel overzichtelijker", vertelt een andere klant. Mannelijke bezoekers waren iets minder enthousiast. "Door de drukte heb ik nauwelijks gezien wat er veranderd is", vertelt Antoine De Cubber uit Bambrugge. Marc Sleeuwagen, cafébaas van Het Fonteintje in Erpe, vergezelde op Valentijnsdag zijn echtgenote. "Zij was nieuwsgierig, maar ik winkel niet zo graag en zeker niet als het zo druk is. Toch is het hier opmerkelijk aangenamer winkelen", besluit die. (KMJ)