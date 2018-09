Nieuw wandelpad aan Ratmolen wordt ingewandeld KOEN MOREAU

06 september 2018

18u57 2 Erpe-Mere Rond de Ratmolen in Aaigem kan je zondagochtend 9 september een historische wandeling maken.

Die begeleide wandeling start om 9.30 uur in de Ratmolenstraat 13. Onderweg krijg je uitleg over het verleden en de toekomst van het gebied. Tevens wordt een nieuw stukje wandelpad in gebruik genomen. Einde rond 12 uur. Je kan de wandeling ook combineren met een bezoek aan B&B Dotter 17.