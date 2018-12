Nieuw schepencollege maakt bevoegdheden bekend: voortaan schepen van armoedebestrijding, dierenwelzijn en klimaat KOEN MOREAU

19 december 2018

07u15 1 Erpe-Mere Vanaf volgend jaar heeft de gemeente Erpe-Mere er een aantal schepenen bij. Niet in aantal, door het samenvoegen van OCMW met gemeente vanaf 1 januari is er net een schepen minder, maar wel qua bevoegdheden. Erpe-Mere kiest voortaan duidelijk voor armoedebestrijding, dierenwelzijn en klimaat.

“Wij willen hard verder werken voor Erpe-Mere en zijn inwoners”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V). Een concreet beleidsplan volgt in het voorjaar. Basis worden de partijprogamma’s van CD&V en N-VA. “Daaruit zullen we iets mooi distilleren.” Op de kritiek dat er vandaag nog een beleidsprogramma klaar is, reageert De Waele kort. “Met uitzondering van Aalst is er in geen enkele van onze buurgemeenten een programma klaar. Dat is ook nog niet nodig. Er is een beleidsplan dat loopt tot 2019. Wij zullen er nu een schrijven dat start in 2020.” Toch worden al enkele accenten prijsgegeven.

Dierenpolitie

Zo komen er bij de verdeling van de bevoegdheden enkele nieuwe domeinen bij. Johan Van Vaerenbergh (CD&V), die voortaan het OCMW-luik zal waarnemen, krijgt er ook Preventieve Gezondheidszorg en Armoedebestrijding bij. Eerste schepen Reinold De Vuyst (N-VA) zal instaan voor Klimaat en Dierenwelzijn. Twee thema’s waar het gemeentebestuur duidelijk meer werk van wil maken. Hoe dat concreet ingevuld wordt, is nog even afwachten. De intentie is in elk geval duidelijk. “In elk geval zullen we via politie en GAS-ambtenaren meer aandacht vragen voor dierenwelzijn”, luidt het.

Andere prioriteiten worden de heraanleg van Rooseveltlaan in Erpe, Katstraat en Dries in Bambrugge en Burst dorp. Alsook een fietspad langs het spoor naar Aalst, Denderleeuw en Zottegem. Tevens wordt het mobiliteitsplan geactualiseerd. Hiervoor en voor de geplande wegenwerken zal nauw overlegd worden met de recent opgestarte fietsersbondafdeling. Het opstarten van het cultuurhuis, de ingebruikname van de nieuwe jeugdlokalen in Aaigem en op Steenberg samen met het inrichten van de pastorie van Erpe tot natuur educatief centrum naar het voorbeeld van Zonnegem in overleg met specialisten en adviesraden staan eveneens gepland.

Voor startende ondernemers komt er een aanspreekpunt in het gemeentehuis en een communicatieambtenaar moet voor een betere informatiedoorstroming zorgen. Tot slot wil men werken aan een betere organisatie vanhet domein Steenberg en alle activiteiten die daar bij horen.

De precieze verdeling van de bevoegdheden:

Hugo De Waele, burgemeester (CD&V)

- Algemene leiding

- Politiezaken

- Veiligheid en verkeer

- Informatie

- Kerkfabrieken

- Brandweer

Reinold De Vuyst, 1ste schepen (N-VA)

- Ruimtelijke ordening

- Leefmilieu en klimaat

- Dierenwelzijn

- Groendienst en begraafplaatsen

- Juridische aangelegenheden

- Landbouw

Marleen Lambrecht, 2de schepen (CD&V)

- Openbare Werken

- Mobiliteit

- Technische dienst

- Patrimonium

Tom van Keymolen, 3de schepen (CD&V)

- Sport

- Senioren

- Bibliotheek

- Jeugd

- Buitenschoolse kinderopvang

- Toerisme

- Gemeentearchief

- Internationale samenwerking en ontwikkelingshulp

- Trage wegen

- Gelijke kansen

Gerda Van Steenberge, 4de schepen (N-VA)

- Financiën en budget

- Personeel

- ICT

- Lokale economie

- Intergemeentelijke samenwerking

Johan Van Vaerenbergh, voorzitter bijzonder comité sociale dienst (voorheen OCMW) en 5de schepen (CD&V)

- Cultuur

- Onderwijs

- Feesten en plechtigheden

- Bevolking en ambtenaar van burgerlijke stand

- Militie

- Sociale zaken

- Welzijn

- Huis van het Kind

- Preventieve gezondheidszorg

- Armoedebestrijding

Wim Lammens, voorzitter gemeenteraad (CD&V)