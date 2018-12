Nieuw gebouw aan kunstgrasveld heeft dubbele functie: kleedkamers voor voetballers en lokaal voor scouts KOEN MOREAU

23 december 2018

12u53 0 Erpe-Mere Onder ruime belangstelling werd zondagochtend op het gemeentelijk domein Steenberg een nieuwe complex voor de voetballers van het kunstgrasveld en de leden van scoutsgroep Keivit in gebruik genomen. Het project kostte ongeveer 850.000 euro.

Voetballers die gebruik maken van het kunstgrasveld kunnen zich voortaan in alle comfort omkleden en douchen. Een hele verbetering aangezien de kleedkamers en toiletten van sporthal Steenberg te ver af lagen en ook te beperkt waren om de toeloop naar het in 2016 aangelegde kunstgrasveld op te vangen.

Gelijktijdig wordt met de nieuwbouw van het complex op de bovenverdieping ook voor een meer dan degelijke oplossing voor Scouts Kievit gezorgd. Die scoutsgroep huisde sinds de opstart in 2009 in de totaal verouderde chalets tegenover de bibliotheek en kent jaar na jaar een groei in ledenaantal. De nieuwe lokalen bewijzen het geloof van de gemeente in de relatief jonge jeugdbeweging en bieden een mooie ondersteuning voor de toekomstige groei van de scouts.

Ook de andere jeugdbewegingen worden overigens niet vergeten. Aan het voetbalplein van SK Aaigem wordt momenteel een nieuw Chiroheem gebouwd.