Nieuw bestuur blinkt al voor nieuwe start uit in gebrekkige communicatie KOEN MOREAU

07 december 2018

17u57 2 Erpe-Mere Enkele uren na de verkiezingen was in Erpe-Mere al duidelijk dat CD&V en N-VA verder gingen besturen. Dat ging bliksemsnel, maar het is nog steeds een mysterie wat en hoe het bestuur zal verder werken. “De communicatie van het bestuur blijft problematisch”, stelt oppositiepartij partij Sterk!.

In de wandelgangen luidt het dat de verdeling van bevoegdheden over beide coalitiepartners ongewijzigd blijft. Toch slaagt men er op twintig dagen voor de start niet in om bekend te maken wie welk beleidsdomein onder zijn hoede krijgt. Bijzonder merkwaardig. Zeker wanneer je met quasi dezelfde ploeg kan verder doen. “Het contrast met de buren van Aalst is immens. Daar kan men al met een concreet programma uitpakken. Waar blijft hier het ambitieus beleidsplan met een duurzame visie voor de komende zes jaar dat duidelijk maakt waar de vage verkiezingsbeloftes voor stonden?”, vraagt Dirk Janssens van de nieuwe partij Sterk! zich af. De man hekelt dan ook het communicatiebeleid van het gemeentebestuur. “Open communicatie blijft in 2018 problematisch. We hopen dan ook op beterschap in 2019”, luidt het duidelijk.