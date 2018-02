Newtec blijft 'Factory of the Future' 14 februari 2018

02u49 0

De fabrikant van onderdelen voor satellietcommunicatie Newtec uit Erpe-Mere velengt de in 2015 behaalde titel 'Factory of the future'. Die beslissing van Agoria, de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie, is een serieuze opsteker met internationale weerklank voor het bedrijf dat zich tegenwoordig ook toespitst op de medische sector en lucht-, zee- en ruimtevaart. "De voorbije jaren hebben we fel geïnvesteerd. Onze productie is verdubbeld en vorig jaar hebben we 20 nieuwe mensen aangeworven", vertelt manager Guy De Winne. Newtec heeft ook de ambitie verder te groeien. "Op korte termijn willen we onze productie nogmaals verdubbelen." Daarvoor is Newtec alvast op zoek naar een tiental nieuwe werknemers.





(KMJ)