Negen bestuurders onder invloed KOEN MOREAU

19u51 0

Het idee achter een 'Weekend zonder alcohol' heeft niet iedereen in Erpe-Mere en Lede helemaal begrepen. Bij een controle van 219 bestuurders bliezen acht automobilisten positief. Een bestuurder was onder invloed van verdovende middelen. Twee rijbewijzen werden ingetrokken. Een hoeveelheid speed werd in beslag genomen. Sommige bestuurders kregen een bekeuring voor de gebrekkige technische staat van de wagen of een vervallen technische keuring.