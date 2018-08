Nazomertreffen met rit van 155 km bij MTC Sunriders KOEN MOREAU

21u48 0 Erpe-Mere Motoren Toerisme Club Sun-Riders uit Erpe-Mere organiseert dit weekend een mooie zomerrit doorheen Vlaanderen en Henegouwen van ongeveer 155km.

De rit, opgedragen aan de recent overleden Dirk Govaert, is volledig bewegwijzerd, beschikbaar voor GPS en gedocumenteerd met een papieren roadbook. Startpunt is zaal Sint-Janshof, keerstraat 222 in Ottergem (Erpe-Mere) Inschrijven kan op zaterdag 1 en/of zondag 2 september vanaf 8 uur voor de prijs van 5 euro per persoon. Voor dat bedrag ontvang je twee consumpties, neem je deel aan een gratis tombola en steun je Bednet. De organisatoren bieden een gratis camping met douche en gratis ontbijt aan.

Meer info op www.sunriders.be, via info@sunriders.beof op het nummer 0478/23.57.06.