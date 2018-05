Nauwelijks GAS-boetes uitgeschreven 09 mei 2018

Ondanks een ellenlange lijst met 228 regels worden in Erpe-Mere amper GAS-boetes uitgeschreven. Vorig jaar weren dat er 102. In 89 gevallen ging het om parkeerboetes. Verder waren er vier sancties voor tussenkomsten bij loslopende dieren en vier voor geluidsoverlast. Voor sluikstorten werden slechts twee boetes uitgeschreven. Sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys betreurt die gebrekkige aanpak. "De cijfers bewijzen dat sluikstorten geen hoge prioriteit is. Nochtans werd in maart liefst 1,6 ton zwerfvuil opgehaald", stelt die. (KMJ)