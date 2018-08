Natuurpunt neemt je mee op wandel door wachtbekken KOEN MOREAU

08 augustus 2018

10u00 0 Erpe-Mere Natuurpunt wandelt komende zondag 12 augustus van 14.30 uur tot 17 uur door het wachtbekken van Erpe.

In dat wachtbekken vind je nogal wat exoten, oftewel niet-streekeigen planten zoals de reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop. Tijdens de wandeling vertelt Peter D'Hondt wat er met die planten kan gebeuren en of ze ook nuttig zijn. Vertrek aan het bekken achteraan het wegeltje naast de spoorwegbrug, ter hoogte van de Oudenaardsesteenweg 253. Deelnemen is gratis, inschrijven niet nodig. Meer informatie via 0477/88.97.46.