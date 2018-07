Natuurpunt gaat bevers spotten in Opglabbeek Koen Moreau

30 juli 2018

12u00 2 Erpe-Mere Wie bevers in hun natuurlijke habitat wil spotten, kan op zaterdag 22 september met Natuurpunt Erpe-Mere op stap gaan.

Die dag wordt er afgereisd naar de Bosbeekvallei in Opglabbeek, waar bevers een spectaculaire dam van ruim 35 meter lang bouwden. Ook wordt het bekende Natuurhulpcentrum voor gewonde en hulpbehoevende wilde dieren bezocht, en zullen de stuifduinen rondom de Oudsberg beklommen worden.

Vertrek om 8 uur op de pendelparking aan de E40 in Erpe-Mere, of 8.20 uur op de pendelparking aan restaurant Albatros in Erembodegem. Deelnemers betalen 30 euro (25 euro voor leden van Natuurpunt) en brengen zelf een lunchpakket mee. Inschrijven doe je voor 31 augustus via natuurpunt.erpemere@gmail.com, of via het nummer 053/41.52.28. Vooraf betalen is noodzakelijk. Dat kan op het rekeningnummer BE37 9792 1409 1028, met de melding 'Uitstap Opglabbeek - aantal personen - lidnummer - opstapplaats (Erpe-Mere of Erembodegem)'.