Nachtelijke file door truck in schaar 16 maart 2018

02u43 0

Na het zwaar ongeval op de E40 richting Brussel in Erpe-Mere woensdagnamiddag, was de snelweg 's nachts ook richting Oostende versperd door een ongeval. Woensdag rond 23 uur belandde een vrachtwagen in schaar. Daardoor was slechts één rijstrook bruikbaar en tijdens het takelen ging de snelweg bijna een uur lang volledig dicht. Het gevolg was een indrukwekkende nachtelijke file die pas rond 1 uur oploste. In de nacht van dinsdag op woensdag was er al hinder op de E40 richting Gent nadat een bestelwagen in Wetteren inreed op een botsabsorbeerder. Er waren geen gewonden. (KMJ)