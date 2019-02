Na twintig jaar komt er een nieuw geactualiseerd en ecologischer bermbeheerplan KOEN MOREAU

19 februari 2019

17u48 0 Erpe-Mere Het gemeentebestuur van Erpe-Mere wil dit jaar een geactualiseerd en ecologischer bermbeheerplan opstellen.

Daarmee zal aangeduid worden wanneer welke bermen in welke straten (niet) gemaaid worden. “Het huidige plan dat we toepassen is twintig jaar oud en dringend aan herziening toe. Bedoeling is overigens om ecologischter te werk te gaan en net minder te maaien”, gaf milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA) mee na een vraag van Groen-gemeenteraadslid Patrick De Swaef.