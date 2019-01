Na 27 jaar renovatie komt pijnlijke fout uit jaren 70 aan het licht: watermolen kan nog steeds niet draaien KOEN MOREAU

03 januari 2019

13u36 0 Erpe-Mere De renovatiewerken aan de dorpsmolen van Erpe gaan bijna hun 29ste jaar in. Een datum prikken op de effectieve ingebruikname blijkt desondanks moeilijker dan ooit. “We waren er nochtans heel dicht bij. Deze zomer werd het rad geplaatst en de hydraulische schotten om het water op te houden waren in productie. Helaas blijkt dat in de periode 1973-1979 bij de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg een essentiële fout gebeurde”, vertelt eigenaar Jan Vermeir.

Tot 1973 werd de watermolen langs de Dorpsstraat in Erpe effectief gebruikt. Toen de molenaar er mee stopte, brak hij hem echter integraal af. Een beslissing die vandaag de oorzaak is dat de watermolen ondanks uitgebreide renovatiewerken niet kan draaien. “Het rad werd deze zomer op de oorspronkelijke hoogte teruggeplaatst, maar aan de overzijde van de straat werd bij de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg en de overloop naar de doorsteek rond de watermolen geen rekening meer gehouden met het niveau van het verdwenen waterrad”, zegt Vermeir.

Geen water

Daardoor zit de overloop dertig centimeter lager dan het vereiste niveau om de molen te laten draaien. “Zoals de zaken vandaag zijn, zal het water dus nooit voldoende hoog zijn om het rad in beweging te brengen.” Een zoveelste tegenslag bij het renovatieproject dat al vele jaren duurt. “En toch beklaag ik me mijn aankoop niet. Mijn doel blijft om de watermolen in ere te herstellen en te laten draaien, maar ik geef toe ik de voorbije jaren al meermaals heel stevig heb gevloekt”, vertelt Vermeir. Het geïnvesteerde bedrag om de molen binnenin te herstellen, de uitgesleten muren op te metsen, de metalen draagbaren van het rad te vernieuwen, het waterrad zelf te laten herbouwen en de talrijke administratieve verplichtingen loopt dan ook aardig op. “Ik durf het eerlijk gezegd niet te berekenen.”

Stuwrecht

Toen het probleem met de te lage overloop aan het licht kwam, liet de Vlaamse Milieu Maatschappij de werken meteen stilleggen. “Het verplichtte me om de hydraulische schotten die in bestelling waren bij de firma Garmat te annuleren. Nochtans zit de fout niet bij mij, maar wel bij de werken aan de overzijde van de straat toen men ongeveer veertig jaar geleden de overloop onvoldoende hoog maakte”, meent Vermeir. De man is dan ook zeker dat de VMM maatregelen moet nemen. “Deze molen dateert van voor 1638 en voor alle watermolens ouder dan 1765 geldt een stuwrecht.” Dat betekent dat de eigenaar van de molen het recht heeft om het water op te stuwen tot een door hem gewenst peil. “Ik moet dus een procedure starten om de overloop te laten aanpassen.” Iets waarvoor alweer een hele administratieve molen moet worden doorlopen. Een molen die, zeker zonder water, bijzonder traag maalt.