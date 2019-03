Motorrijders aan de slag op behendigheidsparcours: “Beter een praktische bevestiging dan foute fout idee” KOEN MOREAU

31 maart 2019

15u28 0 Erpe-Mere Een 90-tal motorrijders profiteerden zondag op de carpoolparking aan de E40 in Erpe-Mere van ‘De dag van de motorrijder’ om hun behendigheid te testen. Gelijktijdig lanceerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde de campagne ‘Kijken kijken om elke motorrijder te zien’.

Onder begeleiding van motards van de lokale politie van Erpe-Mere/Lede en de organisatie clubmot.be kregen een 90-tal motards zondag in Erpe-Mere een praktische uitleg en nadien een uurtje oefenen op een behendigheidsparcours. “Ik rij 40 jaar met de moto en sinds dit initiatief er is, neem ik elk jaar deel”, vertelde Patrick Velthof uit Dilbeek die, wegens volzet, Zellik inruilde voor Erpe-Mere. “Na de winter zit je wat verroest en is wat gewenning geen overbodige luxe”, aldus de man.

Voor Jan Haegeman uit Zottegem was het de eerste deelname. “Nochtans rij ik al 21 jaar met de moto. Dergelijke proeven zijn van mijn rijexamen geleden en met deze moto, een oldtimer uit de jaren ’80, deed ik het nog nooit.” Ietwat nerveus startte de man zijn eerste ronde, maar dat liep verrassend goed. ‘We rijden wel geregeld met wat vrienden, maar een praktische bevestiging op een piste is toch meer waard dan denken dat je alle technieken perfect onder de knie hebt.”

Alain Beeckmans van Clubmot benadrukt het belang van een degelijke opleiding. “Veel motorrijders durven niet goed toegeven dat ze hun moto niet volledig onder controle hebben. Dat is helemaal geen schande, maar wel de ideale reden om bij ons een cursus te volgen.” Ook beginnende motorrijders kunnen bij Clubmot terecht. “Wij hebben zelf moto’s ter beschikking. Ideaal voor wie er zelf geen heeft, maar overweegt er eentje aan te schaffen”, luidt het nog. Tijdens de opleiding gebeurde iets verderop op de E40 nog een zwaar ongeval. En neen, daar waren geen moto’s bij betrokken. “Maar we moeten ons wel bewust zijn dat we soms iets zotter en vooral veel sneller zijn dan andere tweewielers op de baan.”

Kijken kijken

En dat is net het onderwerp van een nieuwe campagne die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde opstart. “In het voorjaar komen terug heel wat motorrijders de weg waardoor het voor zowel automobilisten als motorrijders dubbel uitkijken geblazen is om ongevallen te vermijden”, luidt het. Een recente enquête bewijst dat. “Motorrijders zijn zich bewust dat ze minder goed gezien worden.” Een preventieve rijstijl is van hun kant is dus essentieel. “Zeker als je weet dat uit onze bevraging bleek dat 36% van de automobilisten recent verrast was door een motorrijder omdat ze die niet hadden gezien of diens afstand of snelheid verkeerd hadden ingeschat.” Bij jongere autobestuurders tot 30 jaar liep dit op tot 50%. “Wel positief is dat 76% autobestuurder beseffen dat motorrijders moeilijker worden opgemerkt in het verkeer. Daardoor is 93% bereid twee keer te kijken vooraleer een manoeuvre uit te voeren.”

Meer info over de actie op www.beloofd.be.