Motards van Sunriders verzorgen en bezorgen Valentijnsontbijt aan huis KOEN MOREAU

31 januari 2019

17u45 0 Erpe-Mere Je geliefde op zondag 10 februari verrassen met een vroeg Valentijnsontbijt kan dankzij Motortoeristenclub The Sunriders uit Erpe-Mere.

Voor de prijs van 25 euro per koppel kan je rekenen op een fles cava, twee croissants, twee chocoladekoeken, twee pistolets, twee sandwiches, twee eitjes, kaas, hesp, confituur, choco, boter, koffie, speculoos en yoghurt. Inschrijven kan tot en met maandag 4 februari bij voorzitter Christof Verdoodt, Zandstraat 44 in Erondegem en in de filialen van bakkerij De Keyser in Burst, Erondegem, Lede en Mere. Overschrijven mits vermelden van correct adres kan ook op rekening BE29 7370 1875 2264 van MTC Sun-Riders.