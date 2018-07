Mogelijk nieuwe naam voor deel Lindekouter Koen Moreau

16 juli 2018

09u08

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere onderzoekt of het aangewezen is om het deel van de Lindekouter aan de Oudenaardsesteenweg, op de grens van Bambrugge en Mere, een nieuwe straatnaam te geven. Sinds het verdwijnen van de spooroverweg in 2015 bestaat de straat uit twee niet langer met elkaar verbonden delen, en dat is een probleem wanneer de brandweer of andere hulpdiensten een oproep krijgen. Zo stond de brandweer vrijdag na een kortsluiting en een ontploffing aan een elektriciteitspaal nog aan de verkeerde kant van de spoorweg — ook al doordat de oproep niet erg duidelijk was. Eerder gebeurde dat ook al toen er een probleem was in de buurt van het voetbalveld.