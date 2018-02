Mislukte verzoeningspoging bij liberalen 02 februari 2018

Een poging om Open Vld Erpe-Mere en de met L.E.F. afgescheurde Hedwig Redant te verzoenen, is mislukt. De geplande ontmoeting van beide partijen gisterenavond in café 't Hoefijzer in Aaigem ging niet door. "Mijn standpunt is duidelijk en daar blijf ik bij", reageert Redant. Bij Open Vld luidt het dat "men niet wil reageren, maar dat er geen bruggen zijn opgeblazen en nog steeds kan gepraat worden". Beide kampen zijn zich bewust dat ze samen sterker zijn dan alleen. Het lijkt er echter op dat - net als bij de scheuring van N-VA Erpe-Mere eerder deze week - ook hier de ego's belangrijker zijn dan de politieke belangen. (KMJ)