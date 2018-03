Mini Wood3D is provinciaal kampioen 24 maart 2018

De jonge ondernemers Thibault en Tiego D'Haese, Yaro DeClippel, Yoni Petrens, Axel Govaert en Arbër Muzlijaj van leeronderneming Wood3D van de Sint-Jozefschool in Mere vielen in de prijzen. VLAJO, de vereniging voor Vlaamse Jonge Ondernemers, was onder de indruk van het concept dat de leerlingen van het vijfde jaar Handel onder begeleiding van leerkracht Katleen De Pelsmaeker uitwerkten. Met het Fablab maken en verkopen ze gepersonaliseerde houten USB-sticks, geschenkkaarten en fotoboxen. Dankzij de titel krijgen de leerlingen coaching en treden ze aan voor de nationale finale van 'De Minionderneming van het jaar'.





(KMJ)