Minderjarige betrapt achter stuur 27 januari 2018

03u35 0

Bij een controle botste een ploeg van de politiezone Erpe-Mere/Lede donderdagnamiddag op een bestuurder die nog niet meerderjarig was. Die werd langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere gestopt na een oproep voor gedachte gedragingen. Aangezien de bestuurder minderjarig was en bijgevolg geen geldig rijbewijs kon voorleggen en het een niet-verzekerd voertuig betrof, werd de wagen in beslag genomen en getakeld. Een uurtje later werd met behulp van de camera's voor automatische nummerplaatherkenning een geseind persoon gestopt in de Kapelhofstraat in Erondegem. Die kreeg een ritje naar de gevangenis aangeboden. (KMJ)