Mijlpaal voor 'Ge zei van...' 30 maart 2018

De populaire Facebookgroep 'Ge zei van Eirp-Miejer as....' rondde deze week de kaap van 5.000 leden. De buren van 'Ge zè van Lee as ge....' naderen eveneens met 4.700 leden. De laatste dagen werden meer en meer plaatselijke groepen opgericht voor en over lokale ondernemers. Zo is er intussen 'Ondernemers Erpe-Mere', 'Shoppen in Eirp-Miejer' en 'Shoppen in Lee'. Populairst blijft in elk geval de pagina van 'Politiezone Erpe-Mere/Lede' met 6.300 volgers.





(KMJ)