Microgolf, kasten en tal van ander afval langs landbouwwegen gedumpt KOEN MOREAU

04 januari 2019

14u20 7 Erpe-Mere Dat je elk jaar gratis 100 kilogram recycleerbaar afval naar de containerparken van ILvA mag brengen, is duidelijk onvoldoende gekend. De voorbije dagen werd op minstens drie plaatsen een grote hoeveelheid afval gedumpt.

Langs de Kromgrachtstraat achter de watertoren in Erpe werden in de gracht kasten, stoelen, een microgolf en ander afval gedumpt. In het verlengde van de Heiplasweg achter het containerpark van Lede werd net nog een gelijkaardige stortplaats opgeruimd en woensdagnacht moest de brandweer in dezelfde wegel, maar dan dichter bij de Ledebaan op grondgebied Wichelen, afval blussen. Onder andere een microgolf, naaimachine en ander materiaal werden met benzine overgoten en in brand gestoken.

