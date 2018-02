Melanie (29) zorgt voor heropening Kunst- en Knutselatelier 07 februari 2018

02u58 0 Erpe-Mere Melanie De Saeger, de nieuwe begeleidster van Kladder en Atelier EM, gooit vanaf woensdag 14 februari de deuren van het Kunst- en Knutselatelier langs de Gentsesteenweg in Erondegem weer open. Daardoor kan het schooljaar ook hier terug starten.

In september bleven de deuren van Kladder en Atelier EM dicht wegens het vertrek van de vorige begeleider en jeugdconsulent. Die man werd vervangen, maar helaas beschikte de nieuwe jeugdconsulente over minder kunst- en knutselvaardigheden. Na een tijdrovende zoektocht werd nu iemand gevonden om het atelier een nieuw elan te geven. "Ik help de deelnemers om te vertrekken vanuit bepaalde kunstenaars en kunststromingen om technieken aan te leren, maar let er vooral op dat iedereen zijn eigen werk kan maken", vertelt Melanie De Saeger.





De vrouw, die zelf een opleiding beeldende kunst volgde aan de academie van Aalst, zal de taak als begeleidster combineren met haar taak als leekracht in Herfelingen bij Gooik. "Ik ben er helemaal klaar voor en start op woensdag 14 februari met gratis kennismakingsworkshops voor kinderen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur." Geïnteresseerden kunnen nadien op woensdagnamiddag en op zaterdag terecht in het atelier. Volwassenen zijn eveneens welkom op woensdagavond van 18 tot 21 uur. Het atelier bevindt zich langs de Gentsesteenweg 334 in Erondegem. Na de zomer verhuist het atelier wellicht naar het oude schoolgebouw van De Brug in de Steenstraat in Mere. Inschrijvingsgeld tot eind juni bedraagt 20 euro. Info en inschrijven via webshop.erpe-mere.be of bij de dienst Vrije Tijd in het GAC Steenberg (053/60.34.25). (KMJ