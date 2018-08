Meer blauw en boetes aan schoolpoorten KOEN MOREAU

31 augustus 2018

14u38 0 Erpe-Mere Vanaf maandag zal de politie prominenter aanwezig zijn aan de 24 schoolpoorten in Erpe-Mere en Lede. Overtreders riskeren ook meteen boetes.

"In tegenstelling tot het mobiele toezicht vorig jaar, zullen we nu dagelijks ook een vijftal agenten inzetten om aan een schoolpoort toezicht te houden", vertelt politiecommissaris Luc Backaert. Met die beslissing komt de politie tegemoet aan de vraag van de scholen om meer toezicht uit te oefenen. “We kunnen uiteraard niet overal zijn, maar zullen wel veel strenger optreden.” Mensen waarschuwen staat niet langer op het programma. “Omdat we merken dat mensen hun gedrag nauwelijks aanpassen zullen onze mensen nu repressief optreden en meteen boetes uitschrijven.”