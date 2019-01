Mealhero levert voortaan ook koolhydraatarme maaltijdboxen aan huis Bedrijf werkt daarvoor samen met dieetpraktijk KOEN MOREAU

22 januari 2019

17u38 0 Erpe-Mere Op je voeding letten hoeft niet langer eentonig te zijn. Met behulp van de input van dieetpraktijk VM uit Sint-Lievens-Houtem levert Mealhero voortaan ook koolhydraatarme stoommaaltijden aan huis. “Voor onze gewone maaltijden werkten we al samen om de juiste hoeveelheden de bepalen en nu gaan we nog een stapje verder”, vertellen Jeroen Spitaels van Mealhero en diëtiste Gwen Vermeir.

Dat beide firma’s elkaar vonden, is geen toeval. Zowel Jeroen als Gwen zijn afkomstig uit Sint-Lievens-Houtem. “Bij onze start ging ik al een eerste keer te rade bij Gwen. Onze stoommaaltijden worden standaard samengesteld met drie boxen. Eentje voor vlees of vis, eentje voor aardappelen, rijst, deegwaren of nog iets anders en een laatste voor groenten. Omdat we het belangrijk vonden juiste hoeveelheden aan te bieden in plaats van de goedkoopste verdeling, gingen we eerder samen aan de slag”, vertelt Jeroen.

1000 maaltijden per week

De formule slaat aan. De klant kan zelf zijn voorkeuren aangeven en een intelligente app adviseert op basis daarvan en de inhoud van je koelkast een geschikt gerecht. “Momenteel bieden we door de verschillende logische combinaties die mogelijk zijn een 700-tal verschillende maaltijden aan.” Daarbij kan rekening gehouden worden met allergenen. Sinds de start in oktober vorig jaar steeg de interesse in het concept al enorm. “Vandaag leveren we wekelijks iets meer dan duizend maaltijden aan huis.” Het personeelsbestand is dan ook al aangepast. “Momenteel zijn we al met acht en we werven alweer aan.”

Koolhyrdratenarm

Ondanks de recente start en de duidelijke groei, kijkt Mealhero alvast verder. “We merkten dat er momenteel geen enkele maaltijdbox op de markt is die koolhydratenarme pakketten aanbiedt.” Reden genoeg om opnieuw aan tafel te zitten met Gwen Vermeir van Dieetpraktijk VM. “Mensen die iets met een dieet willen doen, starten vaak met goede moed. Alleen hervalt men al snel in steeds dezelfde gerechten. Op het moment dat geen tijd, geen zin en geen inspiratie samen komen, laten de meesten hun dieet vallen”, weet Gwen.

Receptenbundel

Om die drop-out te vermijden, stelde ze naast een eigen receptenbundel samen met Mealhero aangepaste maaltijden samen. “Grote boosdoeners zijn koolhydraten. Die een weekje laten, geeft vaak al een mooi resultaat om de weekend- of vakantiekilo’s kwijt te raken. Het volstaat de koolhydraten zoals aardappelen te vervangen door een extra groente om toch uitgebalanceerd, gezond en lekker te eten.” Aangepaste kruidenmixen zorgen ervoor dat de geschrapte koolhydraten niet via een andere weg op je bord belanden.

Correcte prijs

“Het resultaat zijn momenteel al een dertigtal geschikte koolhydratenarme maaltijden, na plaatsing van de ingrediënten in de correcte compartimenten klaargemaakt in 20 à 30 minuten, voor minder dan 10 euro per persoon.” Naast de kostprijs voor de maaltijdpakketten heb je ook een stomer nodig. Die kost 250 euro. “Geregeld houden we wel kortingsacties waardoor alles iets goedkoper wordt, maar uiteindelijk krijg je via ons gegarandeerd een goede, gezonde en lekkere maaltijd voor een correcte prijs”, besluit Jeroen Spitaels van Mealhero.