Mauro is 600ste leerling VBS Sint-Jozef 30 mei 2018

De Vrije Basisschool Sint-Jozef had nooit meer leerlingen dan vandaag. Na de paasvakantie werd de 2,5 jaar oude Mauro de Brucker uit Zonnegem de 600ste leerling van de school. "Onze hoofdschool in de Kloosterstraat en de wijkschool in de Bosstraat tellen 612 leerlingen", vertelt een tevreden directeur Werner Rasschaert. De keuze voor een rustig peuterhuis is een enorme troef voor de school, waardoor de overgang naar de negen kleuterklassen en zeventien klassen in de lagere school minder bruusk verloopt. "De laatste vijf jaar steeg ons leerlingenaantal met bijna 90 leerlingen en na Hemelvaart kwamen er nog een viertal instappertjes bij."





(KMJ)