Massa water weggestroomd na breuk in waterleiding Koen Moreau

30 juli 2018

12u11 0 Erpe-Mere Terwijl iedereen zijn waterverbruik moet beperken, stroomde maandagochtend een massa water weg uit het voetpad op de hoek van de Overimpestraat en Halfbunder in Erondegem.

Een alerte passant die dat rond 3.30 uur opmerkte, alarmeerde de hulpdiensten. Brandweer en technici van Farys sloten de watertoevoer af. Lekken in waterleidingen zorgen dagelijks voor een immens waterverlies. Aquaflanders maakte vorig jaar bekend dat op die manier in Vlaanderen elke dag 180 miljoen liter water of 2.900 liter water per kilometer waterleiding verloren gaat.