Marie-Louise (81) en Maurice (83) al 60 jaar scheep Koen Moreau

20 juli 2018

08u10 2 Erpe-Mere Het huwelijksbootje van Marie-Louise Van Herreweghe en Maurice Redant uit Oostdorp in Mere vaart al 60 jaar.

“Alles begon op het perron van het station van Denderleeuw”, vertelt de uit Mere afkomstige Maurice die jarenlang als metser aan de slag was. Op het perron ontmoette hij Marie-Louise. “Ik woonde in Woubrechtegem, maar werkte als stikster bij Santex in Denderleeuw”, vult ze aan. De vonk was er meteen en een week later nam ik het initiatief om haar naar de kermis in Mere te vragen en de week na die kermis waren we al op de kermis van Woubrechtegem. Het paar verkeerde vijf jaar alvorens te huwen. Korte tijd later werden zonen Ronny (59) en Yvan (56) geboren. Zij zorgden met Kevin en Bjorn elk voor een kleinkind. Oogappeltje van dienst is de 3-jarige achterkleindochter Maythé, dochtertje van Kevin.