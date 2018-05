Marc De Lat: "Regularisaties zijn verkiezingsstunts" 01 juni 2018

Liberaal fractieleider Marc De Lat (Open Vld) is bijzonder hard voor de geplande regularisaties voor zonevreemde woningen in de Molenbeekvalleien in Erpe-Mere.





"Na vijf jaar stilte komt dit dossier toevallig net voor de gemeenteraadsverkiezingen op tafel. Qua verkiezingsstunt kan dit tellen", aldus de man die het dossier destijds zelf nog opstartte als bevoegd schepen.





Volgens opvolger Reinold De Vuyst (N-VA) moest het dossier om meerdere redenen worden overgedaan waardoor sneller verder werken onmogelijk was. (KMJ)